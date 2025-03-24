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Самбист из Лыткарина Максим Матвеев стал призёром первенства России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

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Лыткаринец Максим Матвеев завоевал бронзовую медаль первенства России по самбо среди юношей и девушек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В соревнованиях приняли участие четыре воспитанника спортивного клуба «Самбист» под руководством тренера Богдана Дмитриева. Матвеев выступал в состязаниях юношей до 16 лет.
«Максим одержал семь побед в группе, обойдя очень сильных спортсменов из разных регионов страны. Это уже вторая медаль первенств России в его копилке. При этом Матвееву всего 14 лет», – отметили в спортшколе.
Другой лыткаринец, Руслан Шарапов, остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым.

Соревнования проходили в Оренбурге. На них приехали более 700 участников из 71 региона России.

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Матвей Софиян из Луховиц выиграл первенство России по киокусинкай
24 марта 2025, 15:13

Фото: пресс-служба администрации м. о. Луховицы

Представитель спортивного центра «Луховицы» Матвей Софиян победил на первенстве России по киокусинкай. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Соревнования собрали свыше 1 тыс. спортсменов из 46 регионов страны. В них участвовали юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет. Местом проведения первенства стал Московский центр боевых искусств.
«В составе сборной команды Подмосковья на татами боролись 15 воспитанников спортцентра «Луховицы». Софиян выиграл пять поединков, причём три завершил досрочно. Это позволило ему занять первое место», – рассказал президент Московской областной федерации киокусинкай, тренер луховицких спортсменов Василий Богушов.
Хороший результат показал ещё один его воспитанник – Владислав Мансуров. Он провёл пять поединков, три из которых выиграл. В итоге Владислав занял четвёртое место.

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Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку
24 марта 2025, 15:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала четыре золотые награды на первенстве России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В индивидуальных стартах трижды на высшую ступень пьедестала поднялась Фаиля Аймалетдинова. Она показала лучшее время на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Кроме того, Аймалетдинова выступала в составе подмосковной сборной в эстафете на 3000 м. Вместе с ней честь региона отстаивали Алиса Руссу, Вероника Шарай, Елена Купалева и Анастасия Козулина. Юниорки из Московской области пришли к финишу первыми, опередив сборные Санкт-Петербурга и Москвы», – говорится в сообщении.
Первенство России по шорт-треку состоялось с 20 по 23 марта в Саранске. В нём участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 19 лет.

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Более 76 тысяч звонков поступило на «горячую линию» главного врача в Московской области
24 марта 2025, 14:39

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В медицинских учреждениях Московской области действует «горячая линия» главного врача. Позвонив по ней, жители могут получить ответы на интересующие вопросы, узнать о работе больницы и оставить свои отзывы и предложения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря работе «горячей линии», жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на «горячую линию главного врача» поступило более 76 тыс. звонков», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на «горячую линию» главного врача по телефону: 8 (498) 602-03-59. После разговора с оператором необходимо набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации. Информацию о добавочном номере можно найти на веб-сайтах медицинских учреждений или информационных стендах в поликлиниках.

Звонить на единую линию можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

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В Подмосковье состоится финал конференции проектных работ «Старт в инновации»
24 марта 2025, 14:28

Фото: Министерство образования Московской области

С 27 по 30 марта на базе Технопарка Физтех-лицея имени П.Л. Капицы состоится заключительный этап XXIV научно-практической конференции «Старт в инновации». Организаторами мероприятия выступают Фонд развития Физтех-школ и Физтех-лицей.
Участники представят свои проекты, а также примут участие в образовательной программе. Она включает экскурсии по экосистеме Физтеха и мастер-классы от специалистов Технопарка, сообщает Министерство образования Московской области.

«В этом году конференция приобрела международный статус. В ней участвуют школьники из России, стран СНГ и БРИКС, что значительно расширяет географию проекта», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В финале конференции выступят более 330 учащихся из 58 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. В мероприятии примут участие свыше 50 школьников Московской области. Участники представят свои разработки экспертам и партнерам, получат денежные призы от Фонда развития Физтех-школ, подарки от партнеров и шанс на запуск совместного проекта с одной из ведущих индустриальных компаний России.

Фото: Министерство образования Московской области

Среди почетных гостей конференции — представители университетов, технологических компаний, венчурных и благотворительных фондов, а также стартапов и банков. В их числе — Neurobotics, Технолицей, Цифриум, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ, Высшая школа экономики, проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов», венчурная компания Startech.vc, Сбер, Академия искусственного интеллекта и другие.

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В Национальном центре представлены изделия пяти предприятий НХП Подмосковья
24 марта 2025, 14:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В универмаге выставки «Россия» представлены изделия народных художественных промыслов из Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Международная выставка-форум «Россия» с успехом проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го на ВДНХ в Москве. Сейчас на территории «Экспоцентра» на Красной Пресне продолжает работу Национальный центр «Россия». В универмаге, открытом в центре, представлена продукция всемирно известных народных художественных промыслов Подмосковья.

Универмаг Национального центра – пространство для знакомства жителей и гостей страны с лучшими региональными брендами и народными художественными промыслами из разных уголков России. Подмосковье представляют изделия из Гжели, дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинская лаковая миниатюра и богородская деревянная игрушка.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Гжель – родина российской керамики. С 1829 года там создают изделия для домашнего интерьера, а сине-белые узоры бренда обрели мировую известность. Сегодня на территории бытования старинного промысла работают пять предприятий, производящих продукцию гжельской керамики. Это не только классические изделия, но и современные дизайнерские коллекции. На каждом заводе открыт музей, где гостей знакомят с промыслом, историей и образцами изделий.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дулёвский фарфоровый завод был основан в 1832 году. Сейчас это крупнейшее российское предприятие по производству посуды, скульптурных и сувенирно-подарочных изделий из фаянса и фарфора. При заводе работает музей с обширной коллекцией фарфора. Посетителям рассказывают истории об основателях и владельцах предприятия.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жостовская фабрика декоративной росписи существует с 1825 года. Изначально там занимались изготовлением и росписью подносов из жести, сухарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц и альбомов. В жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров народного промысла. В ассортименте фабрики – не только классические подносы, но и авторские изделия для интерьера. При фабрике действует единственный в мире музей картин на металле. Там также можно посетить мастер-класс и создать собственный шедевр.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Федоскино уже более 200 лет развивают лаковую миниатюру, характерной особенностью которой является многослойная живопись масляными красками на чёрной лаковой основе. Мировую известность табакерки и шкатулки фабрики Лукутиных получили ещё в XIX веке. В XX Федоскинская артель живописцев, преобразованная в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, поставляла свои изделия в 18 стран стран, была участником и победителем всевозможных российских и международных выставок. Сейчас АО «Федоскино» является продолжателем традиций уникального вида изобразительного искусства. На предприятии работает музей, где проходят экскурсии по производству. Гостям показывают весь процесс создания авторских произведений искусства от идеи до финального мазка.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Богородская игрушка считается первой деревянной игрушкой на Руси. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель была преобразована в фабрику. Помимо изготовления резных игрушек и скульптур, на предприятии в сотрудничестве с Троице-Сергиевой лаврой возрождается иконостасная резьба. В музейном комплексе при Богородской фабрике можно познакомится с историей промысла, коллекцией игрушек и даже попробовать себя в роли резчика и писца на мастер-классе.

Изделия подмосковных НХП и товары других производителей можно посмотреть и купить как в самом Национальном центре «Россия», так и на его сайте.

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