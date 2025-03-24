Самбист из Лыткарина Максим Матвеев стал призёром первенства России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино
Лыткаринец Максим Матвеев завоевал бронзовую медаль первенства России по самбо среди юношей и девушек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В соревнованиях приняли участие четыре воспитанника спортивного клуба «Самбист» под руководством тренера Богдана Дмитриева. Матвеев выступал в состязаниях юношей до 16 лет.
Соревнования проходили в Оренбурге. На них приехали более 700 участников из 71 региона России.
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«Максим одержал семь побед в группе, обойдя очень сильных спортсменов из разных регионов страны. Это уже вторая медаль первенств России в его копилке. При этом Матвееву всего 14 лет», – отметили в спортшколе.Другой лыткаринец, Руслан Шарапов, остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым.
Соревнования проходили в Оренбурге. На них приехали более 700 участников из 71 региона России.
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Лора Луганская