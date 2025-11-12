Самбист из Лобни Кашурников стал чемпионом мира
Воспитанник лобненского спорта Михаил Кашурников стал чемпионом мира по самбо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Свой путь Михаил начал в детско-юношеской спортшколе «Академия спорта» в Лобне. Под руководством заслуженного тренера Юрия Амбарцумова он заложил прочный фундамент будущих побед. После достижения совершеннолетия спортсмен продолжил профессиональную карьеру в знаменитом московском клубе «Самбо-70», где был отобран в сборную Москвы, а затем и России.
Чемпионат завершился в столице Киргизии Бишкеке. Михаил выступал в супертяжёлой весовой категории.
