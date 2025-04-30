Егор Титов прокомментировал дебютный гол легионера «Спартака» в России

Ливай Гарсия (Фото: Telegram/ @fcsmtg)
Егор Титов отреагировал на первый гол Ливая Гарсии в России. Новичок «Спартака» забил накануне в матче Кубка России против «Динамо».
«Красно-белые» победили во встрече со счетом 2:1.
Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что Гарсии требовалось время на адаптацию. По мнению ветерана, у форварда великолепные данные.
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Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что Гарсии требовалось время на адаптацию. По мнению ветерана, у форварда великолепные данные.
«Гарсия наконец-то забил: повторяется история Угальде. Он долго не мог забить, потом пошло, сейчас матчей восемь не забивает, но всё равно остаётся лидером бомбардирской гонки РПЛ... Пожелаю Гарсии сбросить все оковы, чтобы он начал забивать. Данные у него великолепные, но что-то было не так. Это вопрос адаптации», — заявил Титов Metaratings.ru.Гарсия подписал контракт со «Спартаком» в рамках зимнего трансферного окна. По неофициальным данным, московский клуб заплатил за футболиста 18,7 млн евро.
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