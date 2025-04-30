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Егор Титов прокомментировал дебютный гол легионера «Спартака» в России

Егор Титов: Гарсия наконец-то забил, повторяется история Угальде
Ливай Гарсия (Фото: Telegram/ @fcsmtg)

Ливай Гарсия (Фото: Telegram/ @fcsmtg)

Егор Титов отреагировал на первый гол Ливая Гарсии в России. Новичок «Спартака» забил накануне в матче Кубка России против «Динамо».
«Красно-белые» победили во встрече со счетом 2:1.

Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что Гарсии требовалось время на адаптацию. По мнению ветерана, у форварда великолепные данные.

«Гарсия наконец-то забил: повторяется история Угальде. Он долго не мог забить, потом пошло, сейчас матчей восемь не забивает, но всё равно остаётся лидером бомбардирской гонки РПЛ... Пожелаю Гарсии сбросить все оковы, чтобы он начал забивать. Данные у него великолепные, но что-то было не так. Это вопрос адаптации», — заявил Титов Metaratings.ru.
Гарсия подписал контракт со «Спартаком» в рамках зимнего трансферного окна. По неофициальным данным, московский клуб заплатил за футболиста 18,7 млн евро.

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Фетисов поддержал инициативу награждения олимпийцев российскими автомобилями
30 апреля 2025, 11:18

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов одобрил инициативу награждения российских олимпийцев автомобилями отечественного производства, а не иномарками.
Депутат считает, что если спортсмены начнут ездить на автомобилях Lada от аэропорта до дома, то это будет интересной историей.

«Соколову (глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов — ред.) понравится. Он сейчас, наверное, будет готовить специальные «Нивы» со всеми раскрасками. Вообще прикольно получится», — сказал Фетисов в разговоре с Life.ru.

Он отметил, что раньше спортсменам дарили BMW, которые они потом продавали или даже выбрасывали. Теперь же, по мнению Фетисова, ситуация исправится.

Напомним, члены общественной организации «Отцы рядом» обратились в Минспорта с предложением вручать спортсменам автомобили отечественного производства. Подобные меры, по мнению инициаторов, должны увеличить спрос на российские машины.

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#минспорта
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Радченко не верит в увольнение Семака из «Зенита»
Дмитрий Радченко ожидает, что Семак останется на посту тренера «Зенита»
29 апреля 2025, 16:52

Сергей Семак (Фото: Telegram/ @fczenit)

Дмитрий Радченко дал комментарий работе Сергея Семака в текущем сезоне на посту главного тренера «Зенита». Питерский клуб в текущем сезоне имел игровые проблемы, сообщалось и о трениях внутри команды.
По мнению экс-форварда сборной России, Семак своими результатами доказал свою состоятельность. Как отметил Радченко, нет никаких предпосылок для смены тренерского штаба в «Зените».

«Сергей Богданович уже всем доказал, что это тренер очень высокого уровня. Он побил все рекорды клуба. На данный момент не приходится говорить о том, что он уйдет... На данный момент не вижу больших причин, чтобы Сергей Богданович покинул «Зенит», — сказал Радченко в интервью «РБ Спорт».
Нынешний контракт Семака рассчитан до конца сезона-2029/30. Он шесть раз подряд становился чемпионом России у руля питерского клуба. «Зенит» занимает второе место в текущей таблице РПЛ.

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Массимо Каррера верит, что «Спартак» в этом сезоне завоюет трофей
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы команды в Кубке России
29 апреля 2025, 16:11

Фото: iStock/efks

Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» на завоевание Кубка России. «Красно-белые» сегодня сыграют в турнире против московского «Динамо».
Бывший тренер «Спартака» считает, что команда способна стать победителем Кубка России. При этом итальянский специалист признал, что в чемпионате России у коллектива мало шансов на чемпионство.

«Желаю «Спартаку» сегодня пройти дальше в Кубке, это тоже очень важный турнир для команды. Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России в этом сезоне. Что касается РПЛ, то шансов на победу не так много, но надеюсь, что «Спартак» займет высокое место», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».
«Спартак» находится на четвертой строчке в текущей турнирной таблице чемпионата России. Командой в этом сезоне руководит Деян Станкович. «Красно-белые» последний раз становились победителями РПЛ в сезоне 2016/2017.

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Данил Алалыкин: «Для КХЛ будет хорошо, если Овечкин приедет»
Данил Алалыкин хочет, чтобы Овечкин вернулся в КХЛ
29 апреля 2025, 15:53

Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин высказался о бомбардирском рекорде Александра Овечкина в НХЛ. Российский лидер «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.
Алыкин заявил, что был уверен в том, что Овечкин станет новым рекордсменом североамериканской лиги.

«Перед началом сезона мы с ребятами обсуждали его погоню за Гретцки. Тогда я был уверен, что Овечкин побьёт рекорд. Он великий хоккеист. Сколько продержится рекорд, не знаю. Но чем больше, тем лучше. Он натренировал свой бросок и точность», – сказал Алалыкин Metaratings.ru.
Данил также выразил надежду на возвращение Овечкина в российский хоккей. Хоккеист выразил мнение, что КХЛ лишь выиграет от привлечения в лигу звездного игрока. В пример был поставлен Павел Дацюк. Последний также после многих лет выступлений в США вернулся в Россию. Павел по возвращении провел несколько сезонов в КХЛ, показывая высокую результативность.

На счету Овечкина 897 голов в рамках матчей регулярного чемпионата НХЛ. Нынешний контракт форварда истекает в конце сезона 2025/26. Не исключается, что Александр не станет продлевать соглашение и завершит карьеру в России. Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

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Габулов назвал Тюкавина одним из главных факторов для чемпионства «Динамо»
Владимир Габулов оценил значимость Тюкавина для «Динамо»
29 апреля 2025, 15:33

Константин Тюкавин (Фото: Telegram/ @fcdynamo)

Владимир Габулов дал оценку игре московского «Динамо». Бывший голкипер сборной России считает, что команда не смогла перестроиться после потери Константина Тюкавина.
Форвард московского клуба по ходу текущего сезона получил разрыв крестообразных связок колена. Тюкавину провели операцию в Германии. На восстановление игроку потребуется не менее полугода.

Габулов также выразил мнение, что руководство «Динамо» следует оставить Марцела Личку на посту главного тренера.

«Научилось ли «Динамо» справляться с после травмы Тюкавина? Нет. Они, в принципе, неплохо набирают очки, но не хватает очков, чтобы бороться за чемпионство, которое ждут.

Как оцениваю шансы «Динамо» в кубке? Шансы есть. Кубок — это турнир на вылет. Шансы есть за кубок побороться. Стоит ли оставлять Личку, если клуб ничего не выиграет в этом сезоне? Да. Однозначно», — сказал Габулов в интервью Metaratings.ru.
«Динамо» занимает пятое место в текущей турнирной таблице РПЛ.

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#рпл
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