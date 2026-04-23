Самбисты из Подмосковья стали победителями молодёжного первенства Европы

Спортсмены из Московской области Дарья Еременко и Амин Ермолаев завоевали золотые медали на первенстве Европы по самбо и боевому самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 16-20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходит в сербском городе Нови-Сад с 19 по 24 апреля. За призовые места соревнуются атлеты из 24 стран.





«Дарья Еременко выступала в весовой категории до 59 килограммов. В финале она одержала победу над спортсменкой из Белоруссии. А третье место разделили самбистки из Грузии и Сербии», — говорится в сообщении.