В Щёлкове за неделю устранили около 60 засоров канализации

23 апреля 2026, 12:54

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

56 засоров ликвидировали на сетях канализации сотрудники Щёлковского водоканала за третью неделю апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Основной причиной засоров стал сброс в канализацию непредназначенных для этого отходов: предметов гигиены и пищевых остатков.





«Больше всего засоров за неделю устроили на улицах Неделина, Центральной, Шмидта, Западной, Пустовской, а также на Аэродромной улице в посёлке Чкаловский округа Щёлково», — говорится в сообщении.