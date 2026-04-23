В Щёлкове за неделю устранили около 60 засоров канализации
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
56 засоров ликвидировали на сетях канализации сотрудники Щёлковского водоканала за третью неделю апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Основной причиной засоров стал сброс в канализацию непредназначенных для этого отходов: предметов гигиены и пищевых остатков.
«Больше всего засоров за неделю устроили на улицах Неделина, Центральной, Шмидта, Западной, Пустовской, а также на Аэродромной улице в посёлке Чкаловский округа Щёлково», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты водоканала провели более 80 работ по очистке от мусора колодцев и насосов на канализационно-насосных станциях.
В МинЖКХ напомнили, что условием бесперебойной работы канализационной системы является соблюдение правил её эксплуатации, и призвали жителей не выбрасывать в унитаз посторонние предметы.