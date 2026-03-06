Экс-игрок «Локомотива» Маминов оценил возможный матч России с Узбекистаном

06 марта 2026, 12:30

Фото: iStock/Dziurek

Бывший полузащитник Сборная Узбекистана по футболу и московского «Локомотива» Владимир Маминов прокомментировал идею проведения товарищеского матча между сборными Узбекистана и России.





По словам Маминова, решение о возможной игре должны принимать в Российском футбольном союзе, так как именно руководство лучше понимает график национальной команды и требования к соперникам.





«Не буду ничего советовать РФС. Если решат играть с Узбекистаном, значит, это хорошая идея. Руководство союза лучше знает, с кем играть сборной России. У руководителей есть понимание графика и требования к соперникам», — сказал Маминов в беседе с Metaratings.ru.

«Сейчас России особо не с кем играть. Хорошо, что у сборной России вообще есть соперники. И команда собирается в одном месте», — добавил он.