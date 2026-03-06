Юниорка из Подмосковья стала призёром чемпионата Европы по ски-альпинизму

06 марта 2026, 10:39

оригинал Анастасия Пшеничная (фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО)

Воспитанница истринской спортшколы олимпийского резерва «Истина» Анастасия Пшеничная завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Награду Анастасия получила по итогам соревнования в дисциплине «эстафета смешанная», она выступала вместе с россиянином Рустамом Елчяном.





«Команда Пшеничная/Ельчян финишировала с результатом 48:38.0 секунды и заняла третье место. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись спортсмены из Германии, а серебро завоевали представители Испании», — говорится в сообщении.