Юниорка из Подмосковья стала призёром чемпионата Европы по ски-альпинизму
Воспитанница истринской спортшколы олимпийского резерва «Истина» Анастасия Пшеничная завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Награду Анастасия получила по итогам соревнования в дисциплине «эстафета смешанная», она выступала вместе с россиянином Рустамом Елчяном.
«Команда Пшеничная/Ельчян финишировала с результатом 48:38.0 секунды и заняла третье место. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись спортсмены из Германии, а серебро завоевали представители Испании», — говорится в сообщении.Чемпионат проходил 4-5 марта на азербайджанском горнолыжном курорте Шахдаг. Участниками турнира стали 124 спортсмена из 17 стран.