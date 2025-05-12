Вячеслав Колосков высказался о привлекательности РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о сезоне-2024/2025 РПЛ.
По его словам, Российская Премьер-Лига абсолютно точно не стала менее привлекательной. На это указывает плотная таблица в чемпионате и количестве команд, который борются за места.
Президент РФС подчеркнул, что в плане интриги и зрелищности падения точно нет.
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Президент РФС подчеркнул, что в плане интриги и зрелищности падения точно нет.
«За этим сезоном чемпионата России очень интересно наблюдать», – поделился Колосков в беседе с «РБ Спорт».В настоящее время первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», который набрал 61 очко в 28 матчах. Следом идёт «Зенит» с 60 очками, а завершает тройку лидеров ЦСКА с 55 очками.
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Анастасия Чинкова