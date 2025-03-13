В подмосковной лыжной гонке в Головине приняли участие более 300 спортсменов

Фото: пресс-служба Рузского м.о.
Более 300 спортсменов из разных округов Московской области стали участниками XVI лыжной гонка памяти заслуженного тренера России Сергея Самойлова, которая состоялась на базе спортшколы «Истина» в деревне Головино округа Истра, сообщает пресс-служба Раменского муниципального округа.
Забег проводился в семнадцати категориях, победителем одной из которых — среди мальчиков 2015-2016 годов рождения — стал житель рузской деревни Никольское Артём Новосёлов.
Отмечается, что заслуженный тренер России Сергей Самойлов, которому была посвящена гонка, внёс большой вклад в подготовку спортсменов высокого уровня. Многие лыжники под его руководством завоёвывали медали различных международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпиады.
Полный список победителей и призёров гонки размещён по ссылке.
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Отмечается, что заслуженный тренер России Сергей Самойлов, которому была посвящена гонка, внёс большой вклад в подготовку спортсменов высокого уровня. Многие лыжники под его руководством завоёвывали медали различных международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпиады.
Полный список победителей и призёров гонки размещён по ссылке.
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Лев Каштанов