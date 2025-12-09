Достижения.рф

Самбисты Пушкинского округа завоевали награды соревнований ЦФО

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Чемпионат Центрального федерального округа по самбо среди мужчин и женщин и первенство ЦФО по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет провели в Брянске. Две медали турниров завоевали спортсмены из Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Серебряную награду чемпионата получил Павел Сараев, выступавший в весовой категории 53 килограмма.

«Благодаря такому результату Павел получил путёвку на чемпионат России, который будет проходить в марте 2026 года в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзовую медаль юниорского первенства выиграла Екатерина Ломакина в весовой категории 54 килограмма. Теперь Екатерина сможет принять участие в первенстве России в Казани в феврале будущего года.
Лев Каштанов

