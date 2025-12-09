Самбисты Пушкинского округа завоевали награды соревнований ЦФО

09 декабря 2025, 14:05

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Чемпионат Центрального федерального округа по самбо среди мужчин и женщин и первенство ЦФО по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет провели в Брянске. Две медали турниров завоевали спортсмены из Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Серебряную награду чемпионата получил Павел Сараев, выступавший в весовой категории 53 килограмма.





«Благодаря такому результату Павел получил путёвку на чемпионат России, который будет проходить в марте 2026 года в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.