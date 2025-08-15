В Подмосковье завершилась регистрация кандидатов на выборы в местные Советы

15 августа 2025, 12:59

Фото: медиасток.рф

Регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Московской области завершена. Бороться за 196 мест в окружных Советах депутатов будут 517 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.





Всего были выдвинуты 583 кандидатуры, однако 48 претендентам отказали в регистрации. Самой распространённой причиной отказа стала нехватка достоверных подписей.





«Из числа зарегистрированных кандидатов больше всего представителей партии «Единая Россия» — 196. На втором месте представители КПРФ — 114 кандидатов. Третье место заняла партия «Новые люди» с 70 кандидатами. На пятом месте «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (55 кандидатов), а на шестом ЛДПР (46 кандидатов)», — говорится в сообщении.