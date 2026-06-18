Самедов назвал ничью Испании с Кабо-Верде главной неожиданностью турнира

18 июня 2026, 13:55

Экс-футболист Самедов: ничья Испании и Кабо-Верде стала сюрпризом ЧМ-2026

Фото: iStock/efks

Александр Самедов прокомментировал итоги первого тура группового этапа мирового первенства. Самым удивительным результатом, по его мнению, стала потеря очков одной из европейских грандов.





В разговоре с Metaratings.ru бывший полузащитник национальной команды России отметил, что ничейный исход встречи между Испанией и Кабо-Верде стал главной сенсацией чемпионата мира на данный момент. При этом он подчеркнул, что остальные результаты первого тура были вполне ожидаемыми и не вызвали вопросов. Несмотря на неожиданную осечку, Самедов считает, что испанцы сохраняют хорошие шансы на выход из группы и способны пройти далеко по турнирной сетке.





«Ничья в матче Испании и Кабо-Верде — главный сюрприз ЧМ-2026. Испанцы будут претендовать на выход в плей-офф и продвижение в нем. Остальные результаты достаточно обычные и предсказуемые», — сказал Самедов.