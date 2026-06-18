Москвич обнаружил жука в салате из «ВкусВилла»
Житель столицы приобрёл готовый салат «Цезарь с креветками» в торговом аппарате сети магазинов «ВкусВилл» и уже дома заметил внутри мёртвое насекомое.
Соответствующее видео с подтверждением индцидента предоставил Telegram-канал «Shot проверка». На опубликованных кадрах видно, что на дне герметично закрытой упаковки лежит жучок — определить его вид по видео невозможно. Покупатель рассказал, что приобрёл продукт в автомате самообслуживания, установленном в офисном здании по адресу 2-я Кабельная улица, 6А. К посту он также приложил фотографии упаковки с находкой.
Это не первый подобный случай: ранее другая москвичка пожаловалась на таракана в пасте с курицей из того же ретейлера. Женщина успела съесть несколько ложек, прежде чем заметила насекомое. В магазине ей вернули стоимость товара баллами на карту и добавили 500 баллов сверху в качестве компенсации.
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