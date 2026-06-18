Президент РФС Колосков отметил схожесть РПЛ с чемпионатом мира

18 июня 2026, 13:24

Фото: iStock/Leonardo Moreno

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от первого тура чемпионата мира. По его словам, начало турнира напоминало российский футбол, но с выходом фаворитов уровень игры заметно вырос.





В интервью Metaratings.ru президент РФС отметил, что в первые дни соревнований футбол казался похожим на матчи РПЛ. Однако позже, когда вступили в игру более именитые сборные, стало очевидно: решающую роль по-прежнему играют мастерство исполнителей и общий уровень команд.



Особое внимание Колосков обратил на сборную Кабо-Верде — коллектив, который приятно удивил своей скоростью, физической мощью, техникой и тактической грамотностью. Также он выделил матч, в котором за всю игру было назначено всего четыре штрафных удара — для сравнения, в чемпионате России такое количество набирается уже в первые минуты.



«Первые два-три дня мне казалось, что футбол на турнире похож на наш чемпионат. А на третий и четвёртый день, когда стали играть более сильные команды, стало видно, что главным фактором победы остаётся мастерство и уровень сборных. <...> Футбол на турнире в основном хороший и качественный», — сказал Колосков.