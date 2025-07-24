В Подмосковье в этом году благоустроят 14 пешеходных зон
Благоустройство 14 пешеходных зон запланировано в текущем году в Московской области. Одна из зон уже открыта — это Центральная площадь в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что при создании проектов благоустройства учитываются предложения местных жителей.
«Мы стараемся делать так, чтобы каждая пешеходная зона стала не просто маршрутом из точки А в точку Б, а местом притяжения для людей всех возрастов — ребят на самокатах, родителей с колясками, людей пожилого возраста. И в этом нам помогают сами жители — они высказывают свои пожелания, мы их слышим и стараемся воплощать», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что всего в Подмосковье в этом году планируется благоустроить 135 объектов, включая 14 пешеходных зон. Работы проводятся при поддержке президента России и федерального правительства.
В число пешеходных зон, которые благоустроят в этом году, помимо площади в Хотькове вошёл бульвар, расположенный вдоль улицы Центральная в Дубне, площадь Карла Маркса в Талдоме, Каштановая аллея в Коломне, улица Папивина в Клину, Советская улица в Кашире, сквер 60-летия Победы в Егорьевске, сквер имени Громцева в Дзержинском, пешеходные зоны в поселке Некрасовский Дмитровского округа, площадь у ДК «Октябрь» в Дубне, сквер им. Пушкина в Подольске, площадь в Павловском Посаде, Яблоневый сквер в Красногорске и пешеходный маршрут от Фонтанной площади в Богородском округе.
Все работы должны быть завершены до начала зимы.