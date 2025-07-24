В Подмосковье в этом году благоустроят 14 пешеходных зон

24 июля 2025, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Благоустройство 14 пешеходных зон запланировано в текущем году в Московской области. Одна из зон уже открыта — это Центральная площадь в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что при создании проектов благоустройства учитываются предложения местных жителей.





«Мы стараемся делать так, чтобы каждая пешеходная зона стала не просто маршрутом из точки А в точку Б, а местом притяжения для людей всех возрастов — ребят на самокатах, родителей с колясками, людей пожилого возраста. И в этом нам помогают сами жители — они высказывают свои пожелания, мы их слышим и стараемся воплощать», — сказал Андрей Воробьёв.