В Дубне наградили самых достойных жителей города
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Награды и почётные грамоты вручили жителям Дубны. Мероприятие состоялось на торжественном приёме, приуроченном к 69-летию наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Приём организовали на территории хоровой школы. Собравшихся поблагодарил глава округа Максим Тихомиров.
«В день рождения нашего города хочу сказать спасибо каждому, кто делает Дубну лучше: медикам, педагогам, строителям, работникам культуры, волонтёрам и всем, кто вкладывает душу в развитие нашего города», — сказал Максим Тихомиров.Звание «Почетный гражданин города Дубны» получил Владимир Николаевич Бобров. Он является одним из инициаторов создания Торгово-промышленной палаты города, а также одним из ведущих разработчиков первой программы развития Дубны как российского наукограда.
Кроме того, звание «Почетный гражданин города Дубны» посмертно присвоили ветерану Великой Отечественной войны Сергею Ивановичу Белиловскому, который с 1951 по 1960 годы был директором авиационного завода в Левобережье. Он также внёс вклад в развитии поселка Иваньково, который затем вошёл в состав Дубны.
В рамках мероприятия были вручены также награды и грамоты от главы округа, Мособлдумы и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.