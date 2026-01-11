Самым посещаемым в Дубне в новогодние праздники стал Музей крылатых ракет

11 января 2026, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Самой большой популярностью у жителей и гостей Дубны в новогодние праздники пользовалось отделение крылатых ракет Музея наукограда. Там прошли десятки экскурсий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Чаще всего музей, который в этом году отметит 10 лет работы, посещали туристы из Москвы и Твери.



Экспонаты рассказывают о строительства гидросооружений канала им. Москвы, об истории Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга», Дубненского машиностроительного завода, о людях, которые работали на этих предприятиях, о созданных в Дубне крылатых ракетах. В музее есть и большая уличная экспозиция с боевыми ракетами и самолётами.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна Почти все экспонаты – подлинные. Отдельная экспозиция посвящена детским коляскам, которые также производились в Дубне в советские годы.

«Музей истории ракет в Дубне всегда был одним из самых популярных в городе. Он рассказывает о значимых достижениях. Продолжаем вместе работать над пополнением экспозиции к юбилею Дубны, который отметим в этом году», –сказал глава городского округа Максим Тихомиров.