В Дубне стали проводить операции на современном медицинском оборудовании
Отделение хирургии медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне оснастили высокотехнологичным оборудованием.
С его помощью начали проводить операции по урологии, онкоурологии и гинекологии, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Медико-санитарная часть №9 всего за пару лет показала колоссальный рост. Здесь спасают людей от инфаркта и инсульта, проводят операции на сосудах, а теперь – и высокотехнологичные операции в сфере урологии и гинекологии», – рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«В отделении хирургии появились лазер и стойка последней модели, а также коагуляционная система, которая совмещает в себе монополярную, биполярную и аргоноплазменную коагуляцию, что не требует дополнительных методов коагуляции», – пояснил заведующий отделением хирургии ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России Виктор Викулов.С помощью нового оборудования можно проводить широкий спектр хирургических вмешательств – от удаления новообразований до остановки кровотечений. Все операции малоинвазивные. Их делают лапароскопическим и эндоскопическим методами. Период восстановления после них минимальный.