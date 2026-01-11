В Дубне активно внедряют в работу ЦУР искусственный интеллект

11 января 2026, 15:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне Центр управления регионом внедряет в работу искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Именно в ЦУР каждый лень стекается информация из городских пабликов, с портала «Добродел» и камер видеонаблюдения. Команда из девяти человек отслеживает сообщения, оперативно реагирует на вопросы жителей и возникающие аварии.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна Чтобы ускорить анализ ситуации в городе, в ЦУРе начали использовать ИИ. Новые технологии помогают анализировать камеры безопасности. Искусственный интеллект даёт быстрый сигнал, если, например, замечает, что не работает уличное освещение или на улицах скопился мусор.

«Искусственный интеллект входит в нашу жизнь. Мы направляем специалистов муниципальных организаций и городской администрации на обучение. Это позволит максимально быстро решать некоторые вопросы, на которые раньше уходило много сил. Специалисты смогут эффективнее распределять своё время и более оперативно решать задачи», – пояснил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.