Самозанятые столичного региона получили первые оплачиваемые больничные
Самозанятые граждане, участвующие в эксперименте по добровольному социальному страхованию и уплачивавшие страховые взносы в течение шести месяцев, с августа получили право на пособие по временной нетрудоспособности.
В отделение Социального фонда по Москве и области поступило более 1500 заявлений от самозанятых о вступлении в программу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Программа добровольного страхования для самозанятых граждан действует с января. Участвовать в ней могут работающие на себя граждане, которые применяют налог на профессиональный доход. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в отделении Соцфонда. Подать заявление можно через мобильное приложение «Мой налог», на портале госуслуги или лично в клиентской службе.
После этого необходимо платить взносы ежемесячно или одним платежом за год.
Самозанятые сами выбирают базу для расчёта будущих выплат. Размер страховой суммы – 35 000 или 50 000 рублей. Взносы рассчитываются по фиксированной ставке 3,84%. При страховой сумме в 35 000 рублей он равен 1344 рублям, при выборе 50 000 – 1920 рублям в месяц.
«Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности – хорошая финансовая поддержка для самозанятых во время болезни, когда доход временно прерывается. Период участия в эксперименте засчитывается в общий страховой стаж для расчёта будущих выплат, а также действует система скидок и надбавок. У самозанятых Московского региона ещё есть время присоединиться к программе. Сделать это можно до 30 сентября будущего года», – пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.Перечислять взносы самозанятые могут только для оплаты больничных по болезни. Они не касаются получения пособий в связи с материнством.
Задать вопросы можно, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.