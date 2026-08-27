Самозанятые столичного региона получили первые оплачиваемые больничные

27 августа 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития

Самозанятые граждане, участвующие в эксперименте по добровольному социальному страхованию и уплачивавшие страховые взносы в течение шести месяцев, с августа получили право на пособие по временной нетрудоспособности.





В отделение Социального фонда по Москве и области поступило более 1500 заявлений от самозанятых о вступлении в программу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Программа добровольного страхования для самозанятых граждан действует с января. Участвовать в ней могут работающие на себя граждане, которые применяют налог на профессиональный доход. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в отделении Соцфонда. Подать заявление можно через мобильное приложение «Мой налог», на портале госуслуги или лично в клиентской службе.



После этого необходимо платить взносы ежемесячно или одним платежом за год.



Самозанятые сами выбирают базу для расчёта будущих выплат. Размер страховой суммы – 35 000 или 50 000 рублей. Взносы рассчитываются по фиксированной ставке 3,84%. При страховой сумме в 35 000 рублей он равен 1344 рублям, при выборе 50 000 – 1920 рублям в месяц.

«Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности – хорошая финансовая поддержка для самозанятых во время болезни, когда доход временно прерывается. Период участия в эксперименте засчитывается в общий страховой стаж для расчёта будущих выплат, а также действует система скидок и надбавок. У самозанятых Московского региона ещё есть время присоединиться к программе. Сделать это можно до 30 сентября будущего года», – пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.