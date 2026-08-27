В Московской области пресекли самозахват около 1400 земельных участков
Самозахват на 1 398 участках устранили в Подмосковье с начала текущего года благодаря работе муниципальных земельных инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Работы проводились на территориях, относящихся к землям муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Нарушителям предлагалось отказаться от захваченных участков или оформить владение ими официально.
«Наша главная задача — вернуть землю в экономический оборот и обеспечить абсолютную прозрачность имущественных отношений. Когда человек понимает, что за использование каждого квадратного метра нужно платить налоги, он начинает ответственно относиться к ресурсу», — заявил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Лидерами по устранению самозахватов стали округа Орехово-Зуевский, где ликвидировали нарушения на 112 участках, Дмитровский (101) и Мытищи (78).