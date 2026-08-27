В деревне Мураново проведут мероприятие в память о жертвах Беслана
Мемориальный митинг состоится в Парке памяти жертв Беслана в деревне Мураново Пушкинского округа в четверг, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие начнётся в полдень. В нём примут участие представители духовенства, ветераны боевых действий, школьники и неравнодушные жители округа.
«Вот уже более пятнадцати лет в первые дни сентября в Муранове собираются люди, чтобы почтить память погибших в бесланской школе. Здесь звучат слова соболезнования, возлагают цветы, зажигают свечи, а тишина парка наполняется молитвами», — говорится в сообщении.Присоединится к мероприятию приглашают всех желающих.
Ранее сообщалось, что в посёлке Быково Раменского округа состоится благотворительная ярмарка в преддверии 1 сентября.