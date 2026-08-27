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В деревне Мураново проведут мероприятие в память о жертвах Беслана

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Мемориальный митинг состоится в Парке памяти жертв Беслана в деревне Мураново Пушкинского округа в четверг, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие начнётся в полдень. В нём примут участие представители духовенства, ветераны боевых действий, школьники и неравнодушные жители округа.

«Вот уже более пятнадцати лет в первые дни сентября в Муранове собираются люди, чтобы почтить память погибших в бесланской школе. Здесь звучат слова соболезнования, возлагают цветы, зажигают свечи, а тишина парка наполняется молитвами», — говорится в сообщении.
Присоединится к мероприятию приглашают всех желающих.

Ранее сообщалось, что в посёлке Быково Раменского округа состоится благотворительная ярмарка в преддверии 1 сентября.
Лев Каштанов

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