Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королёве в 2026 году

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Самую большую поликлинику детско-взрослую Московской области, рассчитанную на тысячу посещений за смену, строят на улице Циолковского в Королёве, сейчас её готовность составляет 35%. Сдать объект в эксплуатацию должны в будущем году. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Задача — сдать поликлинику в третьем квартале 2026 года. Темпы работ хорошие. Мы взаимодействуем с врачами, чтобы здесь было всё необходимое оборудование, а также грамотно распределены потоки пациентов», — сказал Андрей Воробьёв.Во взрослом отделении полклиники за смену смогут принять 600 пациентов, в детском — 300, кроме того, в учреждении будет травмпункт на 100 посещений за смену. В поликлинике также предусмотрены дневные стационары на 45 коек для взрослых и 20 коек для детей, Центр амбулаторной онкологической помощи, Центр здоровья, и пр.
«Общая площадь поликлиники – 18 тысяч квадратных метров. В конце мая планируем закончить монолитные работы. Согласно графику, полностью завершить строительство мы должны в конце следующего года, но надеемся, что сделаем это досрочно — в сентябре», — подчеркнул исполнительный директор генподрядной организации Ваник Бадеян.
Фото: пресс-служба г.о. Королёв
Новая поликлиника будет оборудована самой современной медицинской техникой, включая аппараты МРТ, КТ, УЗИ, маммограф, флюорограф и пр. Штат, в который входят около 150 медиков, уже почти полностью укомплектован.
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