В королёвском ЖК «Театральный» поставили на кадастр новостройку на 119 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Четырёхэтажный жилой корпус №26 со 119 квартирами построили в ЖК «Театральный» на территории городского округа Королёв, новостройка уже получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитии Московской области.
«Адрес новостройки: Московская область, округ Королёв, микрорайон Болшево, улица Полевая, дом №7. Кадастровый номер: 50:45:0010142:4062», — говорится в сообщении.Теперь собственники жилья смогут оформить своё право на недвижимость, зарегистрироваться в квартире, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады.
Общая площадь корпуса №26 составляет 7 тысяч квадратных метров, в нём расположены квартиры разных типов — от однокомнатных до четырёхкомнатных. Всего в ЖК «Театральный» построено 37 четырёхэтажных жилых домов, детский сад на 107 мест и гимназия, рассчитанная на 660 учеников.
Читайте также:
В Истре построят производство сыров с плесенью за 163 млн рублей
В Реутове начали строить тренировочный футбольный центр
В Клину появится благоустроенная зона отдыха на месте недостроенного ТЦ
Лев Каштанов