В королёвском ЖК «Театральный» поставили на кадастр новостройку на 119 квартир

Территорию возле монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» на кладбище «Лемешово» в Подольске благоустроят, кроме того, в порядок приведут братские могилы и памятники воинам на двух других кладбищах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.