В Королёве капитально отремонтируют школу №1

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В здании школы №1 на Октябрьской улице в Королёве планируют провести капитальный ремонт, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать здание школы общей площадью более 5,7 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: Королёв, улица Октябрьская, дом №10, и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирование такого объекта. Все работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота для подрядчиков составляет 352 миллиона 581 тысячу 299 рублей 56 копеек. Заявки принимаются до 29 апреля.
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