В Подмосковье отремонтировали более 1100 километров автодорог
Годовую программу ремонта автомобильных дорог завершили в Московской области. Рабочие обновили покрытие на более чем 1 200 участках общей протяжённостью свыше 1 100 километров. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
В программу вошли как муниципальные, так и региональные трассы. Ремонт последних проводился в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году уложили новое покрытие на 154 участках региональных дорог — это около 570 километров. Наибольший объем работ провели в Клину, Луховицах, Егорьевске, Волоколамске и Коломне. Отремонтировали также более 1 100 участков муниципальной сети общей протяжённостью 563 км в Дмитровском, Раменском, Коломне, Воскресенске, Подольске, Богородском и других округах», — сказал Воробьёв.Он добавил, что общая протяжённость дорожной сети в Московской области составляет около 45 тысяч километров, и отметил, что содержание трасс в порядке является одной из приоритетных задач региональных властей.