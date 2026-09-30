В Подмосковье отремонтировали более 1100 километров автодорог

30 сентября 2026, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Годовую программу ремонта автомобильных дорог завершили в Московской области. Рабочие обновили покрытие на более чем 1 200 участках общей протяжённостью свыше 1 100 километров. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





В программу вошли как муниципальные, так и региональные трассы. Ремонт последних проводился в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«В этом году уложили новое покрытие на 154 участках региональных дорог — это около 570 километров. Наибольший объем работ провели в Клину, Луховицах, Егорьевске, Волоколамске и Коломне. Отремонтировали также более 1 100 участков муниципальной сети общей протяжённостью 563 км в Дмитровском, Раменском, Коломне, Воскресенске, Подольске, Богородском и других округах», — сказал Воробьёв.