Водитель подмосковного автобуса помог найти пропавшую школьницу

30 сентября 2026, 12:04

оригинал Одил Ахроров (фото: пресс-служба МТДИ МО)

Десятилетней девочке, потерявшейся в Раменском, помог вернуться домой водитель компании «Мострансавто» Одил Ахроров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Розыском пропавшей школьницы занимался отряд «ЛизаАлерт», ориентировку разослали в том числе и водителям общественного транспорта. Ахроров, работавший на маршруте №9 «мкрн Холодово — Пенсионный фонд — Школа №9», около 22:30 заметил на остановке «Мясной комбинат» девочку в красной куртке, похожую на ребёнка из ориентировки. Он решил подойти к ней и узнать имя.





«Оказалось, что это та самая девочка. Она рассказала, что гуляла после школы, а когда вечером возвращалась домой, перепутала автобусы и села не на свой маршрут. Телефон разрядился, поэтому она не могла связаться с родителями», — рассказал водитель.