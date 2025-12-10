Санавиация Подмосковья совершила на 157 вылетов больше, чем в прошлом году

10 декабря 2025, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Санитарная авиация Московской области с начала года совершила около 900 вылетов. Такими данными поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Вертолёты санавиации применяют в регионе для помощи пострадавшим в ДТП, чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной эвакуации пациентов. Это позволяет оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на удалённость медучреждения и дорожный трафик. А благодаря системе «Ночной старт» санавиация может вылетать и в тёмное время суток.

«В арсенале санитарной авиации Подмосковья – три вертолёта. Один из них применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский центр им. Рошаля. Всего с начала года авиамедицнские бригады выполнили почти 900 вылетов. Это на 157 больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил Забелин.