В Истре нейрохирурги восстановили череп пациента с помощью 3D-импланта
В Истринской больнице врачи вернули к полноценной жизни 57-летнего мужчину после тяжелой травмы. Нейрохирурги восстановили большой дефект черепа с помощью титанового импланта, созданного по индивидуальным 3D-чертежам. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Технология позволила не просто закрыть отверстие, но и точно воссоздать естественную форму черепа. Ранее пациенту удалили опасную гематому головного мозга. После спасения жизни следующей задачей стало устранение костного дефекта на черепе.
Для решения этой сложной задачи врачи применили современные цифровые технологии. На основе данных компьютерной томографии создали виртуальную 3D-модель черепа пациента, распечатали точный физический макет и изготовили титановую сетку-имплант, которая полностью повторяла контуры черепа.
«Мы смогли заранее, в цифровом виде, спланировать и создать имплант, который полностью восстанавливает первоначальную форму черепа. Такой подход гарантирует не только надежную защиту мозга, но и отличный эстетический результат», — прокомментировал врач-нейрохирург Истринской больницы Николай Карпов.Операцию по установке индивидуального импланта провели за около двух часов. Уже вскоре после вмешательства пациент был выписан домой для амбулаторного наблюдения. Контрольные обследования подтвердили: имплант встал идеально, осложнений нет, заживление идет успешно, специальной реабилитации не потребовалось.