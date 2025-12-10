В Подмосковье врачи спасли пациента с аневризмой мозга, остановив ему сердце
66-летнеего пациента с кровоизлиянием в мозг и аневризмой спасли нейрохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Пациенту требовалась срочная операция. Ситуация была крайне тяжёлой: находящаяся глубоко в тканях мозга аневризма сдавливала жизненно важные структуры, а во время хирургического вмешательства могла разорваться. Тогда врачи решили приметь метод контролируемой остановки сердца.
«Нам нужно было сделать аневризму «мягкой» и исключить риск её разрыва. Для этого аритмологи установили в сердце специальный катетер-стимулятор. В нужный момент, по нашему сигналу, они включали стимуляцию, что практически останавливало выброс крови из сердца. Так мы получали «окно» в 50 секунд для ювелирной работы в условиях минимального кровотечения», — объяснил глава нейрохирургического отделения МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.На аневризму наложили специальные зажимы-клипсы, отсоединив её от кровотока, чтобы исключить причины кровоизлияния и риск повторного разрыва.
Пятичасовая операция прошла успешно. Сейчас пациента готовят к выписке.