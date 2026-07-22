В аэропортах Московской области оштрафовали около 390 таксистов-нарушителей

22 июля 2026, 10:15

оригинал Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Почти 390 таксистов, предлагающих свои услуги в аэропортах вне специально отведённых мест, оштрафовали в Московской области с момента введения соответствующей нормы в августе 2025 года. Такую цифру назвал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги работы депутатов седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Закон, регламентирующий работу такси на территории аэропортов, приняли для того, чтобы пассажиры не сталкивались с навязчивыми «зазывалами», которые зачастую оказывают услуги нелегально.





«Такие водители зачастую не проходят предрейсовые медосмотры, а их машины не проверяют должным образом. Заказ такси должен быть безопасным и удобным – только через официальные точки. С начала действия закона в отношении таксистов-нелегалов составили 388 протоколов», — сказал Брынцалов.