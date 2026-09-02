Санавиация Подмосковья транспортировала с начала года более 450 пациентов
Свыше 450 пациентов доставили в медицинские учреждения в текущем году на вертолётах подмосковной санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Санавиация используется для транспортировки пациентов в тяжелом состоянии, требующих срочной медицинской помощи. Система «Ночной старт» позволяет перевозить людей даже в тёмное время суток.
«Санитарная авиация особенно важна, когда счет идет на минуты. С начала 2026 года на санитарных вертолётах Подмосковья перевезли 453 пациентов, в том числе 271 ребёнка», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В состав авиамедицинских бригад входят фельдшеры и анестезиологи-реаниматологи Территориального центра медицины катастроф Московской области.