В лесах Подмосковья нарушителей за год оштрафовали на 135 млн рублей
Инспекторы лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области за 2025 год выявили более 3500 нарушений лесного законодательства. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.
Сумма штрафов, взысканных с нарушителей, составил 84,8 млн рублей. Помимо этого, в рамках возмещения причинённого окружающей среде вреда с граждан взыскали свыше 50 млн рублей.
Как пояснили в подмосковном Комлесхозе, в основном нарушения были связаны с игнорированием правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, самовольным занятием лесных участков и незаконной рубкой деревьев.
В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за состоянием лесов в Подмосковье продолжается.
