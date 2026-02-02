Достижения.рф

В лесах Подмосковья нарушителей за год оштрафовали на 135 млн рублей

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Инспекторы лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области за 2025 год выявили более 3500 нарушений лесного законодательства. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.



Сумма штрафов, взысканных с нарушителей, составил 84,8 млн рублей. Помимо этого, в рамках возмещения причинённого окружающей среде вреда с граждан взыскали свыше 50 млн рублей.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Как пояснили в подмосковном Комлесхозе, в основном нарушения были связаны с игнорированием правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, самовольным занятием лесных участков и незаконной рубкой деревьев.

В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за состоянием лесов в Подмосковье продолжается.
Лора Луганская

