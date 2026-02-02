В лесах Подмосковья нарушителей за год оштрафовали на 135 млн рублей

02 февраля 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Инспекторы лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области за 2025 год выявили более 3500 нарушений лесного законодательства. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.