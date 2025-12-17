Тихонов назвал главное событие российского спорта в 2025 году

17 декабря 2025, 13:21

Фото: iStock/samards

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает победу гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Индонезии ключевым достижением российского спорта в 2025 году. По его мнению, именно этот успех выделяется на фоне других результатов сезона.