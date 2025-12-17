Тихонов назвал главное событие российского спорта в 2025 году
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает победу гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Индонезии ключевым достижением российского спорта в 2025 году. По его мнению, именно этот успех выделяется на фоне других результатов сезона.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что в других видах спорта ярких достижений было меньше. Тихонов уточнил, что борцы и футболисты не показали выдающихся результатов, тогда как клубный хоккей, напротив, радует высоким уровнем конкуренции. Также экс-биатлонист обратил внимание на сильные позиции российских лыжников, подчеркнув значительный отрыв от соперников по итогам международных выступлений.
Отдельно Тихонов положительно оценил решение Международного олимпийского комитета допустить молодых спортсменов к соревнованиям. Ангелина Мельникова на чемпионате мира в 2025 году завоевала две золотые и одну серебряную медали, став самой успешной представительницей сборной России на турнире.
