Тренер Овчинников прокомментировал ситуацию с тренерами в московских «Динамо» и «Спартаке»
Овчинников: «Спартак» любит сумасшедших тренеров, сейчас будут искать каратиста
Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации с тренерами в московских «Динамо» и «Спартаке». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его словам, основная проблема «Спартака» и «Динамо» кроется в их руководстве. Овчинников подчеркнул, что Карпин потерпел неудачу в «Динамо», поскольку их структура не принимает игроков из «Спартака».
«"Спартак" любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орёт. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», — подытожил тренер.
«Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Динамо» расположилось на десятой строчке с 21 баллом. В начале сезона «Спартак» расстался с главным тренером Деяном Станковичем, а «Динамо» — с Валерием Карпиным.