Тренер Овчинников прокомментировал ситуацию с тренерами в московских «Динамо» и «Спартаке»

17 декабря 2025, 14:14

Овчинников: «Спартак» любит сумасшедших тренеров, сейчас будут искать каратиста

Фото: iStock/Dziurek

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации с тренерами в московских «Динамо» и «Спартаке». Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его словам, основная проблема «Спартака» и «Динамо» кроется в их руководстве. Овчинников подчеркнул, что Карпин потерпел неудачу в «Динамо», поскольку их структура не принимает игроков из «Спартака».





«"Спартак" любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орёт. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста. Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», — подытожил тренер.