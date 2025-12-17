Суд продлил содержание под стражей обвиняемым в смерти футболиста Ерошевича
Щёлковский суд продлил срок содержания под стражей обвиняемым в резонансном убийстве 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
По версии обвинения, инцидент произошёл 17 августа этого года возле бара, расположенного в городском округе Щёлково. Пятеро молодых людей в ходе внезапно возникшего конфликта с игроком любительского футбольного клуба «Русская община» Ерошевичем умышленно нанесли ему не менее одного удара, в результате чего тот умер.
Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.
Щёлковский суд продлил срок содержания под стражей четверым обвиняемым до 17 февраля 2026 года. Ещё один объявлен в межгосударственный розыск.
