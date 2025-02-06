Саввино-Сторожевскому монастырю передали здание для Паломнической службы

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Здание караульной палатки, расположенное у Северных ворот звенигородского Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря и находящееся в областной собственности, передали в безвозмездное пользование монастырю, там планируется разместить Паломническую службу, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Общая площадь караульной палатки составляет немногим более 60 квадратных метров. Здание предоставили в безвозмездное пользованию монастырю на 49 лет», — говорится в сообщении.Отмечается, что это уже вторая передача объектов недвижимости Саввино-Сторожевскому: ранее он получил в пользование жилой корпус Духовных училищ.
«Оба здания переданы монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет. До конца текущего года министерство планирует передать монастырю еще три объекта — сторожку, Царицыны палаты и гостиницу», — сказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.Он добавил, что работа по передаче религиозного имущества монастырю ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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