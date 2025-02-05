«В чужой монастырь со своим уставом»: Волочкова снова нарушила церковные правила

Анастасия Волочкова позиционирует себя как православного человеком, посещая монастыри и церкви. В декабре в ее личном блоге появилась фотография из одного из сельских храмов, где Волочкова поставила свечку и помолилась перед выступлением. Комментаторы осудили звезду за то, что она пришла в церковь в ярко-зеленых брюках и без платка.