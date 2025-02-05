«В чужой монастырь со своим уставом»: Волочкова снова нарушила церковные правила

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Анастасия Волочкова позиционирует себя как православного человеком, посещая монастыри и церкви. В декабре в ее личном блоге появилась фотография из одного из сельских храмов, где Волочкова поставила свечку и помолилась перед выступлением. Комментаторы осудили звезду за то, что она пришла в церковь в ярко-зеленых брюках и без платка.
Сегодня Анастасия разметила в личном блоге похожий снимок. В этот раз балерина была одета в юбку, но забыла покрыть голову. Не забыла надеть роскошную леопардовую шубу и высокие сапоги на каблуках умопомрачительной длины.
В Сети регулярно обсуждают посещение Волочковой храмов. Многие не понимают, что делает в святых местах столь скандальная и эксцентричная личность. Волочкова не реагирует на злопыхателей и при случае говорит: «Главное — это то, что в душе».
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«Верю, добрые люди пожелают мне сегодня удачи в спектакле», — подписала снимок Анастасия.
В Сети регулярно обсуждают посещение Волочковой храмов. Многие не понимают, что делает в святых местах столь скандальная и эксцентричная личность. Волочкова не реагирует на злопыхателей и при случае говорит: «Главное — это то, что в душе».
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Александр Бойцов