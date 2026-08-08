Сборная Московской области стала чемпионом по пожарно-спасательному спорту
В Саранске подвели итоги Чемпионата МЧС России и Первенства России по пожарно-спасательному спорту, которые завершились на стадионе «Старт». Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью. В текущем году турнир собрал 16 взрослых и 16 юношеских коллективов из разных регионов страны.
Безусловным лидером среди взрослых команд стала сборная Московской области, завоевавшая золото в общекомандном зачете Чемпионата. Второе место досталось команде из Санкт-Петербурга, бронза — у представителей Свердловской области. В Первенстве России расстановка сил изменилась: первыми стали спортсмены из Свердловской области, «серебро» взяла подмосковная сборная, а тройку лидеров замкнула команда Республики Татарстан.
В комплексном зачете спортсмены из Московской области также не остались без наград: они получили главный кубок соревнований и серебряные медали. Отличные результаты показали и в отдельных дисциплинах: мужская команда взяла бронзу в пожарной эстафете и уверенно победила в боевом развертывании. Девушки и юноши в эстафете финишировали вторыми, а женская сборная добавила в копилку «серебро» за боевое развертывание.
В личных соревнованиях отличились Мария Катасёва и Фёдор Фроловский, занявшие третьи места в подъеме по штурмовой лестнице. Среди девушек-юниорок призовые места завоевали Полина Быкова, Ксения Парфёнова и Евгения Шмидт. Главной сенсацией стало выступление Арсения Вильверта в средней возрастной группе: юноша одержал победу в полосе препятствий и установил новый рекорд России, пройдя дистанцию за впечатляющие 15,18 секунды. В память о соревнованиях на штурмовой башне стадиона «Старт» установили памятную табличку, на которой увековечили имена новых рекордсменов, включая чемпиона из Подмосковья.
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