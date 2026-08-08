Сборная Московской области стала чемпионом по пожарно-спасательному спорту

08 августа 2026, 11:37

оригинал Фото: сайт ГУ МЧС России по Московской области

В Саранске подвели итоги Чемпионата МЧС России и Первенства России по пожарно-спасательному спорту, которые завершились на стадионе «Старт». Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью. В текущем году турнир собрал 16 взрослых и 16 юношеских коллективов из разных регионов страны.