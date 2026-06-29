Юниорское первенство России по стрельбе собрало в Люберцах более 450 спортсменов

29 июня 2026, 09:45

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Наталья Лымарь

Более 450 спортсменов из разных регионов России в возрасте от 11 до 20 лет приняли участие в первенстве страны по практической стрельбе из пневматического оружия, которое состоялось в Люберцах. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Наталья Лымарь.





Турнир проходил несколько дней и завершился 28 июня. Победителей определили в пяти классах. Лучшие стрелки войдут в национальную сборную.





«Уровень подготовки детей заметно растёт: ребята становятся профессиональнее, ответственнее. Количество нарушений снижается», — отметил главный судья первенства Дмитрий Хомулло.