Видновская команда выиграла первенство России по баскетболу среди девушек

25 марта 2026, 22:38

Команда юниорок из Видного «Московская область-1» выиграла первенство России по баскетболу среди девушек 2010 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.





Финальный этап соревнований прошёл в Санкт-Петербурге. В решающем матче подмосковные баскетболистки встретились с командой «Москва-1». Они одержали победу со счётом 92:85 в овертайме и завоевали золотые медали турнира.

«Команда весь сезон последовательно готовилась к решающим матчам, шаг за шагом отрабатывая взаимодействие и игровые моменты. В финальной встрече девочки показали характер, сохранили концентрацию в концовке и в овертайме и довели матч до победы, которая стала результатом общей работы команды», – сказала гендиректор клуба «Спарта энд К», тренер команды Анна Архипова-фон Калманович.