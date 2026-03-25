Видновская команда выиграла первенство России по баскетболу среди девушек
Команда юниорок из Видного «Московская область-1» выиграла первенство России по баскетболу среди девушек 2010 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.
Финальный этап соревнований прошёл в Санкт-Петербурге. В решающем матче подмосковные баскетболистки встретились с командой «Москва-1». Они одержали победу со счётом 92:85 в овертайме и завоевали золотые медали турнира.
«Команда весь сезон последовательно готовилась к решающим матчам, шаг за шагом отрабатывая взаимодействие и игровые моменты. В финальной встрече девочки показали характер, сохранили концентрацию в концовке и в овертайме и довели матч до победы, которая стала результатом общей работы команды», – сказала гендиректор клуба «Спарта энд К», тренер команды Анна Архипова-фон Калманович.
Самыми результативными игроками финального матча стали Леонэль Мусина, набравшая 25 очков, Анастасия Пиюк и Дарья Трушина, каждая из которых заработала по 16 баллов.
В пресс-службе добавили, что в этом сезоне команда девушек 2010 года рождения впервые завоевала медаль первенства России, так как все команды этой возрастной категории только начали участвовать в финальной части соревнований.