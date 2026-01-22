Сборная «Пахра» завоевала бронзу первенства Подмосковья по волейболу
Команда «Пахра» из городского округа Подольск заняла третье место на первенстве Московской области по волейболу среди юношей до 18 лет. Игры «Финала шести» проходили в Одинцовском округе с 19 по 21 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В решающей серии подольская команда провела пять матчей: уступила «Старому городку» (2:3) и «Серпухову» (1:3), а также обыграла «Дубну» (3:2), «Королёв» (3:0) и «Пушкинский» (3:1).
Под руководством Николая Парфёнова высокий результат показали спортсмены 2009–2010 годов рождения. В состав вошли Иван Шабловский, Аркадий Пантелеев, Андрей Пушкарёв, Иван Волков, Вадим Симаков, Арсений Четышев, Иван Кузьменко, Егор Тимошин, Андрей Кильдешов, Мирон Казаков и Егор Фролов.
По итогам турнира Федерация волейбола Московской области признала игрока СШОР «Пахра» Ивана Шабловского лучшим спортсменом «Финала шести» в номинации MVP.
