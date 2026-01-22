Сборная «Пахра» завоевала бронзу первенства Подмосковья по волейболу

22 января 2026, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Команда «Пахра» из городского округа Подольск заняла третье место на первенстве Московской области по волейболу среди юношей до 18 лет. Игры «Финала шести» проходили в Одинцовском округе с 19 по 21 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







В решающей серии подольская команда провела пять матчей: уступила «Старому городку» (2:3) и «Серпухову» (1:3), а также обыграла «Дубну» (3:2), «Королёв» (3:0) и «Пушкинский» (3:1).



Под руководством Николая Парфёнова высокий результат показали спортсмены 2009–2010 годов рождения. В состав вошли Иван Шабловский, Аркадий Пантелеев, Андрей Пушкарёв, Иван Волков, Вадим Симаков, Арсений Четышев, Иван Кузьменко, Егор Тимошин, Андрей Кильдешов, Мирон Казаков и Егор Фролов.



По итогам турнира Федерация волейбола Московской области признала игрока СШОР «Пахра» Ивана Шабловского лучшим спортсменом «Финала шести» в номинации MVP.