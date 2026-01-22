Юный шахматист из Подольска выиграл первенство ЦФО до 9 лет

22 января 2026, 17:36

Шахматист Михаил Шаповалов из Подольска стал победителем первенства Центрального федерального округа среди игроков до девяти лет. Турнир проходил 21 января в парк-отеле «Амакс «Ершово» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба адсинистрации городского округа Подольск.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск



Шаповалов набрал 8,5 очка из 9 возможных и обеспечил себе первое место за тур до завершения соревнований. Победа дала ему право выступить в Высшей лиге первенства России до девяти лет, которая пройдет в Сочи с 5 по 15 февраля.Юный спортсмен с сентября 2025 года занимается в спортшколе олимпийского резерва «Пахра» под руководством тренера Дениса Хайруллина.Призы вручали директор соревнований, оргдиректор Федерации шахмат Московской области Татьяна Хилова и главный судья турнира, международный арбитр Михаил Кличев. Хилова пригласила участников на Международный фестиваль «Российская шахматная корона», запланированный на вторую половину февраля.Победители и призёры получили кубки, медали и грамоты, а всем участникам вручили книги по шахматам, блокноты и карточки с автографом Сергея Карякина.