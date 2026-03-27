Сборная Подмосковья по биатлону заняла первое место в командном рейтинге сезона
Сборная Московской области второй год подряд выиграла общекомандный зачёт Союза биатлонистов России среди регионов по итогам сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Победителя определи по результатам 16 дисциплин всего сезона среди мужчин и женщин. Учитывали достижения спортсменов в чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, чемпионате страны по биатлону в Ижевске, Тюмени и Увате, итоги этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Тюмени, Дёмине и Златоусте.
«К такому результату мы пришли благодаря вниманию регионального Центра спортивной подготовки и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это ещё и большая работа тренерского штаба. У нас сформирована эффективная система подготовки. В отличие от большинства регионов-конкурентов, у нас несколько групп подготовки, что позволяет диверсифицировать подход. Наша основная задача – продолжать тотальное доминирование. Надеюсь, что скоро зарубежные соревнования станут доступны для наших спортсменов», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Среди подмосковных биатлонистов в течение сезона отличились Анастасия Зырянова, Анастасия Халили, Анастасия Зенова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Саид Каримулла Халили, Денис Иродов, Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев и другие.
Халили по итогам сезона заняял первую стройку рейтинга Союза биатлонистов России.
Чемпионат России по биатлону на марафонских дистанциях среди мужчин и женщин, который завершится в Увате, окончательно оформил для сборной Подмосковья позицию безоговорочного лидера сезона с отрывом с 213 очков. Второе место заняла сборная Свердловской области. Замкнули призовую тройку представители Тюменской области.