Сборная Подмосковья по биатлону заняла первое место в командном рейтинге сезона

27 марта 2026, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области второй год подряд выиграла общекомандный зачёт Союза биатлонистов России среди регионов по итогам сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Победителя определи по результатам 16 дисциплин всего сезона среди мужчин и женщин. Учитывали достижения спортсменов в чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, чемпионате страны по биатлону в Ижевске, Тюмени и Увате, итоги этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Тюмени, Дёмине и Златоусте.

«К такому результату мы пришли благодаря вниманию регионального Центра спортивной подготовки и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это ещё и большая работа тренерского штаба. У нас сформирована эффективная система подготовки. В отличие от большинства регионов-конкурентов, у нас несколько групп подготовки, что позволяет диверсифицировать подход. Наша основная задача – продолжать тотальное доминирование. Надеюсь, что скоро зарубежные соревнования станут доступны для наших спортсменов», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

