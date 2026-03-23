Волейболистки «Заречья-Одинцова» выиграли второй матч полуфинала чемпионата России

23 марта 2026, 19:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Клуб «Заречье-Одинцово» выиграл второй матч полуфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.





В ходе выездного противостояния с «Уралочкой-НТМК» в Нижнем Тагиле подмосковные спортсменки смогли собраться после поражения в первом матче и с разгромить соперниц со счётом 3:0.

«Счёт в серии теперь 1:1. Есть все возможности обыграть соперниц, доказать, что мы сильнее, что достойны играть в финале чемпионата и побеждать», – прокомментировал председатель наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово», депутат Госдумы Сергей Колунов.