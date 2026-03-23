Волейболистки «Заречья-Одинцова» выиграли второй матч полуфинала чемпионата России
Клуб «Заречье-Одинцово» выиграл второй матч полуфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В ходе выездного противостояния с «Уралочкой-НТМК» в Нижнем Тагиле подмосковные спортсменки смогли собраться после поражения в первом матче и с разгромить соперниц со счётом 3:0.
«Счёт в серии теперь 1:1. Есть все возможности обыграть соперниц, доказать, что мы сильнее, что достойны играть в финале чемпионата и побеждать», – прокомментировал председатель наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово», депутат Госдумы Сергей Колунов.Теперь команду ждут два домашних матча, которые состоятся 27 и 29 марта.