В Дубне состоялся детский турнир по фехтованию на шпагах

25 февраля 2026, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Открытый турнир по фехтованию на шпагах среди детей провели на территории особой экономической зоны «Дубна». Спортивное мероприятие приурочили к 20-летию ОЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Участие в турнире приняли спортсмены 2015 года рождения и младше. Соревнования проводили в разных возрастных группах в два этапа: общий и финальный — за призовые места.





«Мы благодарны руководству ОЭЗ «Дубна», лично генеральному директору Антону Владимировичу Афанасьеву и руководителям компаний-партнёров за замечательную организацию турнира и прекрасные подарки — спортивный инвентарь», — сказал главный судья соревнований Александр Лапин.