Попов раскритиковал сборную России за игру в 2025 году
Двукратный чемпион России Алексей Попов заявил, что сборная страны ничему не научилась в 2025 году и играла без скорости и стратегии. По его словам, команда выглядела неподготовленной, а соперники, которые являются аутсайдерами южноамериканского отбора на ЧМ, легко контролировали мяч.
В беседе с Metaratings.ru футболист отметил, что нынешние тренерские подходы не дают результата, предлагая создать командно-тренировочный пункт с несколькими русскими тренерами для экспериментов. Он подчеркнул, что Карпин сделал то, что мог, но назвать его работу эффективной нельзя.
В 2025 году сборная России обыграла Гренаду, Замбию, Белоруссию, Катар, Иран и Боливию, сыграла вничью с Нигерией, Иорданией и Перу и проиграла Чили. Попов считает, что результаты не соответствуют ожиданиям общества и уровню команды.
