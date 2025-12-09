Попов раскритиковал сборную России за игру в 2025 году

09 декабря 2025, 14:16

Фото: iStock/matimix

Двукратный чемпион России Алексей Попов заявил, что сборная страны ничему не научилась в 2025 году и играла без скорости и стратегии. По его словам, команда выглядела неподготовленной, а соперники, которые являются аутсайдерами южноамериканского отбора на ЧМ, легко контролировали мяч.