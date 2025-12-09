В Госдуме назвали возвращение атлетов из РФ на турниры главным событием года
Первый зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал главным спортивным событием 2025 года частичное возвращение российских атлетов на международную арену. По его словам, допуск в ряд дисциплин стал серьёзным прорывом для спортивных федераций и ОКР.
Свищёв в беседе с Metaratings.ru отметил, что после длительных ограничений, связанных сначала с пандемией, а затем с отстранениями, российские спортсмены вновь получили возможность выступать на престижных турнирах. Он подчеркнул, что в 2025 году национальные команды допустили в дзюдо, лыжные и водные виды спорта, самбо, фигурное катание и гимнастику, а в ряде дисциплин — даже под национальными флагами.
По итогам года россияне получили право участия в международных соревнованиях по настольному теннису, плаванию, художественной гимнастике, борьбе, велоспорту, стрельбе и скалолазанию. Также им открыт путь на квалификационные турниры к Олимпиаде-2026 в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.
