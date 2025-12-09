В Госдуме назвали возвращение атлетов из РФ на турниры главным событием года

09 декабря 2025, 11:26

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Первый зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал главным спортивным событием 2025 года частичное возвращение российских атлетов на международную арену. По его словам, допуск в ряд дисциплин стал серьёзным прорывом для спортивных федераций и ОКР.