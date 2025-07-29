Сборная Подмосковья по плаванию стала призёром Спартакиады молодёжи России

29 июля 2025, 22:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пловцы из Московской области завоевали 11 медалей VI летней Спартакиады молодёжи России – три золотые, пять серебряных и три бронзовые. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Такой результат позволил сборной Подмосковья занять итоговое третье место в командном зачёте среди 63 регионов России, уступив только сборным Москвы и Санкт-Петербурга.



«Среди юниоров в заплыве на 200 м. вольным стилем лучшее время показал Александр Санин. Виталий Нечаев занял первое место на дистанции 200 м. баттерфляем. У юниорок в заплыве на 400 м. комплексным плаванием сразу две представительницы Московской области поднялись на пьедестал почёта. Диана Валиуллина выиграла золото, Полина Лейкина – серебро», – рассказали в министерстве.