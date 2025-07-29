Сборная Подмосковья по плаванию стала призёром Спартакиады молодёжи России
Пловцы из Московской области завоевали 11 медалей VI летней Спартакиады молодёжи России – три золотые, пять серебряных и три бронзовые. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Такой результат позволил сборной Подмосковья занять итоговое третье место в командном зачёте среди 63 регионов России, уступив только сборным Москвы и Санкт-Петербурга.
«Среди юниоров в заплыве на 200 м. вольным стилем лучшее время показал Александр Санин. Виталий Нечаев занял первое место на дистанции 200 м. баттерфляем. У юниорок в заплыве на 400 м. комплексным плаванием сразу две представительницы Московской области поднялись на пьедестал почёта. Диана Валиуллина выиграла золото, Полина Лейкина – серебро», – рассказали в министерстве.Спортсмены представляли такие городские и муниципальные округа, как Электросталь, Орехово-Зуевский, Мытищи, Чехов, Ленинский и Балашиха.
Соревнования по плаванию среди юниоров и юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России проходили в Астрахани 25-29 июля. В них участвовали свыше 400 спортсменов. Спартакиада организована в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».