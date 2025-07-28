Участниками подмосковного этапа марафона «Земля спорта» стали 120 человек
Региональный отборочный этап всероссийского марафона «Земля спорта» среди детей и взрослых состоялся на стадионе спорткомплекса «Луч» Сергиево-Посадского городского округа. Участие в соревнованиях приняли 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Участники представляли девять подмосковных округов: Королёв, Клин, Щёлково, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Каширу, Орехово-Зуевский и Балашиху.
«Соревнования состояли из трёх блоков: ГТО, силовой экстрим и командные эстафеты. В составе каждой команды было по семь человек: два мужчины, две женщины и три члена одной семьи. Результаты определялись по сумме мест, занятых всеми участниками во всех дисциплинах», — говорится в сообщении.В общекомандном зачёте победу одержала сборная Балашихи. Второе место заняла сборная Орехово-Зуевского округа, а третье — Сергиево-Посадского.